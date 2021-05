Il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic per le prossime settimane: arriva l’annuncio del club sulle condizioni dello svedese

La sfida vittoriosa contro la Juventus ha lasciato al Milan l’amaro in bocca per l’infortunio del suo leader, Zlatan Ibrahimovic. L’asso svedese, infatti, è stato sostituito nel corso del match per un trauma distorsivo al ginocchio che lo terrà lontano dal rettangolo verde oltre la fine dell’attuale stagione con il Diavolo. Ecco il comunicato ufficiale a riguardo pubblicato dal club di via Aldo Rossi.

Milan, Ibrahimovic ko, ecco i tempi di recupero

“AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan.

Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane”.