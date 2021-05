La Roma alle prese con il futuro di Dzeko: incontro fissato con la società con Inter e Juventus (ancora) interessate

La stagione volge al termine e per le big di Serie A è già tempo di pianificare il mercato. Diverse squadre conoscono già l’esito del proprio campionato e tra le insoddisfatte c’è la Roma di Fonseca. L’undici giallorosso ha mancato la qualificazione alla Champions e all’Europa League e l’anno prossimo ripartirà con José Mourinho alla guida. La società si è mossa in anticipo per avere il tempo di programmare le scelte con il nuovo allenatore: il fulcro del mercato passa anche dalla permanenza di Edin Dzeko nella capitale e nella prossima settimana potrebbero esserci novità.

Calciomercato Roma, fissato incontro con Dzeko

Edin Dzeko e la Roma, un matrimonio burrascoso ma dal quale si è sempre trovata la forza per andare avanti insieme. Il bosniaco – classe 1986 – ha un contratto in scadenza nel 2022 ma già da due anni è vicino a lasciare il club giallorosso. Un primo segnale la scorsa estate, poi a gennaio, momento in cui la lite con Fonseca ha portato il rapporto ai minimi. Con Mourinho, però, le cose potrebbero cambiare.

Come riferito da Guido D’Ubaldo a ‘Radio Radio’, la Roma ha fissato un incontro per la prossima settimana tra Edin Dzeko e Tiago Pinto per fare chiarezza sul futuro del bomber. Il bosniaco vuole restare ed essere il riferimento nella nuova squadra costruita da Mourinho, ma l’esito del confronto non è scontato.

Calciomercato, Inter e Juventus vigilano su Dzeko

La Roma non è l’unica squadra plausibile per Dzeko sul quale resta vigile l’interesse di due big del campionato di Serie A come Inter e Juventus. Mister Conte non ha mai nascosto le sue idee sull’attaccante, considerato ideale per il suo modo di giocare. Le difficoltà economiche della trattativa hanno impedito il matrimonio nel recente passato, ma le cose potrebbero cambiare se il confronto con Tiago Pinto non avesse i giusti risvolti.

Da tenere d’occhio, infine, anche la Juventus: il club bianconero cerca una prima punta di livello soprattutto se non dovesse essere rinnovato il prestito di Alvaro Morata. Il primo obiettivo, ora, è centrare la qualificazione in Champions League, poi si penserà al mercato e la situazione Dzeko sarà valutata con attenzione.