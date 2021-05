Calciomercato Juventus, annuncio di Zidane: "A volte bisogna cambiare"

La Juventus pensa al futuro della sua panchina e continua a tenere in considerazione il nome di Zinedine Zidane. Le ultime da Madrid

Il nome di Zinedine Zidane continua a essere molto chiacchierato sul calciomercato, in particolare per quanto riguarda la panchina della Juventus. Il tecnico francese è arrivato al bivio per il suo futuro e regna ancora grande incertezza su quale potrebbe essere la decisione definitiva a fine stagione. Intanto il tecnico continua a concentrarsi sulle questioni di campo e ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto della situazione sul suo futuro: “Quello che faccio lo faccio al massimo. Poi arriva un momento in cui è ora di cambiare. Ma per tutti, non solo per me. Per il bene dei giocatori, del club, delle persone. Ci sono momenti in cui devi essere e altri in cui devi andare per il bene di tutti”.

La situazione del tecnico, quindi, resta piuttosto in bilico per il prossimo futuro. Zidane resta attualmente uno dei principali candidati alla sostituzione di Andrea Pirlo, se la Juventus dovesse esonerare il tecnico al termine della stagione. Il francese, però, non è il solo da tenere d’occhio in un intreccio per le big europee che potrebbe riguardare grandi nomi della panchina.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Icardi ha chiesto la cessione | Il PSG fissa il prezzo

Calciomercato Juventus, da Zidane a Allegri: il punto sulla panchina

Se Zidane potrebbe essere, dunque, in pole per i torinesi, occhio anche a altri nomi importanti tra Juventus e big europee. Il primo resta sicuramente Massimiliano Allegri. Il tecnico è a caccia da mesi di una nuova importante avventura, ma i bianconeri non sono gli unici a tenerlo d’occhio nell’ottica di un grande ritorno. Attenzione, infatti, anche al Real Madrid a cui il tecnico italiano ora dà priorità. I Blancos, però, non tengono d’occhio solo l’ex Milan e Juventus: secondo quanto riporta ‘Marca’, infatti, ci sarebbe anche Raul tra i principali candidati alla panchina. Vedremo se l’intreccio si concretizzerà nel prossimo futuro.