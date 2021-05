La Juventus potrebbe tentare di arrivare all’attaccante sul calciomercato nell’ambito dell’eventuale trasferimento del portiere. I dettagli sul possibile scambio

La Juventus sta arrivando al termine della sua stagione con l’obiettivo legato alla qualificazione alla prossima Champions League ancora alla portata, ma che ora sembra essersi complicato in maniera importante. Comunque vada, la sensazione è che a fine anno molte cose potrebbero cambiare nello scacchiere bianconero. Una rivoluzione in piena regola che potrebbe completamente stravolgere gli scenari per i torinesi a fine stagione.

E già da diverse settimane si parla delle possibili operazioni in piedi per i bianconeri e che potrebbero totalmente stravolgere la rosa in vista della prossima stagione. Un interessante assist potrebbe arrivare da Mattia Perin. Il portiere attualmente al Genoa, in prestito dalla Juventus, ha il contratto attualmente in scadenza nel 2022 e secondo quanto riporta il ‘Secolo XIX’, sarebbe entrato nel mirino dell’Atalanta che potrebbe vedere diversi cambiamenti per la sua porta anche il prossimo anno. Il portiere potrebbe essere al centro di uno scambio molto interessante: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Icardi ha chiesto la cessione | Il PSG fissa il prezzo

Calciomercato Juventus, Perin per arrivare a Zapata: occhio allo scambio

La Juventus, di tutta risposta, potrebbe utilizzare l’interesse dell’Atalanta per il portiere per tentare di portare a termine uno scambio decisamente importante. I bianconeri, che hanno visto piombare diverse critiche sul loro attacco in questa stagione, potrebbero correre ai ripari tentando di arrivare a Duvan Zapata. Il bomber bergamasco ha una valutazione attorno ai 30 milioni di euro che potrebbe essere ammortizzata proprio dall’inserimento di Mattia Perin nella trattativa. Il colombiano potrebbe aumentare il peso dell’attacco bianconero, garantendo un interprete di assoluto spessore e dalla grandi qualità. Anche se nell’ultima stagione è andato un po’ a corrente alternata, potrebbe fare molto comodo alla Juventus. Vedremo, quindi se la trattativa decollerà nei prossimi mesi.