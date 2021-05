Mauro Icardi pronto a lasciare il PSG in estate: il centravanti ha chiesto la cessione e in Serie A è sfida a tre per riportarlo in Italia

La stagione volge al termine e il calciomercato inizia a tessere le sue trame. Le risorse non abbondano, ma l’estate si preannuncia lo stesso ricca di colpi di scena ed opportunità. A far girare la ruota una possibile girandola di attaccanti che coinvolgerebbe anche alcune squadre di Serie A. Il punto di partenza è però la cessione da parte del PSG di Mauro Icardi, per richiesta dello stesso centravanti. A Parigi sono scontenti del suo rendimento, tanto che Moise Kean lo ha anche superato nelle gerarchie.

Calciomercato, Icardi chiede la cessione

Secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, Mauro Icardi ha chiesto la cessione. Il centravanti non è riuscito a conquistare l’affetto della piazza francese ed i tifosi non ne hanno riconosciuto il valore. L’argentino non ha trovato continuità di rendimento né con Tuchel né con Pochettino: appena sette gol in campionato, nessuno in Champions League.

Icardi ha un contratto sino al 2024, ma il PSG potrebbe cederlo in estate: il club ha investito 50 milioni per il suo cartellino. Il quotidiano francese, però, afferma che la società sarebbe disposta a venderlo ad una cifra più bassa (35-40 milioni) anche per liberarsi di un ingaggio da 10 milioni e di un giocatore che non sta rendendo come sperato.

Calciomercato, futuro in Serie A per Icardi

La Serie A riabbraccerebbe volentieri Icardi e il suo agente avrebbe già preso contatti per vagliare alcune ipotesi. In prima linea c’è la Roma, alle prese con una possibile rivoluzione in attacco: a Edin Dzeko rimane un anno di contratto e a Borja Mayoral va rinnovato il prestito. La Roma si guarda intorno ed ha nel taccuino anche Mauro Icardi.

A spaventare, però, è l’ingaggio e così – sullo sfondo – resta viva anche l’ipotesi Juventus. I bianconeri sono stati vicini al suo acquisto nella passata stagione e potrebbero trovare in estate la quadra. L’operazione sarebbe facilitata anche dal decreto crescita che agevolerebbe in termini economici la trattativa.