Calciomercato Juventus, futuro Pau Torres | Beffa dalle big di Serie A

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Pau Torres: sul difensore centrale spagnolo ci sono diverse big della Serie A

La Juventus è alla ricerca di nuovi rinforzi per la difesa, soprattutto per il reparto centrale. A fine stagione dovrebbe lasciare Giorgio Chiellini e un rinnovamento della rosa potrebbe proseguire con un nome dalla Spagna. Si tratta di Pau Torres, difensore centrale del Villarreal che si sta ben esprimendo in questa stagione. E’ arrivata infatti la finale di Europa League e dalla prossima estate il Submarino Amarillo potrebbe privarsene per fare cassa. Un nome in orbita Juve già da diverso tempo, ma i bianconeri potrebbero subire la beffa visto che anche Milan e Napoli sembrano essere interessate. Pau Torres è seguito anche da top club europei come Real Madrid e Manchester United.

Juventus, anche Milan e Napoli su Pau Torres

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, il Napoli vorrebbe mettere le mani su Pau Torres, che il Villarreal valuterebbe sui 30 milioni di euro. Una ‘garanzia’ dettata da Raul Albiol, che all’ombra del Vesuvio ha giocato per tanto tempo. Un’altra insidia per la Juventus è rappresentata dal Milan, che può giocarsi la ‘carta’ Samu Castillejo per arrivare al centrale spagnolo. L’esterno offensivo rossonero è, tra l’altro, un ex del Submarino Amarillo. Sicuramente si saprà di più sul suo futuro alla fine della stagione, ora c’è un’Europa League da giocare.