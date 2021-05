Juventus al lavoro per la prossima sessione di calciomercato con obiettivo fissato in Francia: idea di scambio ma ostacolo ingaggio

Una stagione da cancellare il prima possibile quella disputata dalla Juventus. Dopo la brutta uscita contro il Porto in Champions League, è arrivata anche la discesa libera in campionato, con l’attuale quinto posto a un punto dal Napoli che rischia di non far raggiungere alla squadra di Pirlo la qualificazione alla massima competizione europea. Così a fine stagione andranno cambiate molte cose e si dovranno effettuare acquisti importanti per rivalutare la rosa.

Uno degli obiettivi al momento sembrerebbe essere in Francia, precisamente nel Lione. Per arrivare a lui i bianconeri sembrerebbero pronti ad inserire una contropartita sfruttando le emergenze del club francese in quel ruolo. Ma l’ostacolo più grande al momento riguarderebbe l’ingaggio.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro nella trattativa per Aouar: problema ingaggio per i francesi

Sessione estiva di calciomercato che si avvicina e i club italiani pianificano gli obiettivi da inseguire per la prossima stagione. In casa Juventus uno dei giocatori finiti nella lista di Fabio Paratici da tempo sembrerebbe essere Houssem Aouar, centrocampista del Lione classe 1998, che con il suo talento ha attirato su di sé l’interesse di diversi club europei.

Il centrocampista francese sarebbe attualmente valutato intorno ai 30 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe pensare all’inserimento di un calciatore come contropartita nell’affare. Infatti il Lione sembrerebbe avere particolari necessità di un terzino sinistro, così i bianconeri sarebbero pronti a inserire Alex Sandro nella trattativa. Il calciatore sembrerebbe piacere a Juninho, però il problema maggiore sembrerebbe riguardare l’ingaggio. Infatti i 5 milioni che percepisce il calciatore brasiliano sembrerebbero essere troppi per il club francese, complicando così la trattativa per il passaggio di Aouar in bianconero. Dunque una situazione complicata che la Juventus dovrà cercare di risolvere se non vorrà farsi soffiare il talento francese.