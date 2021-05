Calciomercato Juventus, giallo Allegri | I 'tagli' di Zidane

La Juventus è in attesa di decidere chi sarà il prossimo allenatore: tra Allegri avvistato a Torino e i ‘tagli’ di Zidane

Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus nel 2019, dopo aver vinto lo scudetto. Una decisione diventata abituale per i bianconeri, che si sono anche privati di Sarri l’anno scorso per affidarsi a Pirlo. Da quel momento, Allegri non ha più trovato panchina. Né in Italia, né all’estero. E la sua idea, dopo due anni di fermo, è quella di trovare un nuovo progetto pluriennale che gli permetta di rilanciarsi. Ci sono stati a lungo dei contatti con la Roma, che poi ha deciso di virare su José Mourinho. E coi problemi che sta vivendo la Juve in questa stagione, non è escluso che possa essere richiamato. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci di un suo ritorno. Soprattutto dopo il presunto ‘avvistamento’.

Juventus, Allegri ‘avvistato’ a Torino

Su Twitter circola una foto di un presunto incontro tra Federico Cherubini, Fabio Grosso e Massimiliano Allegri in un bar a Torino. Un incontro che ha fatto subito sognare i tifosi della Juventus, ma la foto è di vecchia data. Un avvistamento che fa discutere, anche perché il tecnico toscano si trova spesso a Torino. C’è la famiglia, quindi “Allegri a Torino” è una quotidianità.

Per la Juve, però, è calda anche l’ipotesi legata a Zinedine Zidane. L’eventuale arrivo dell’attuale allenatore del Real Madrid potrebbe portare qualche novità in sede di mercato. Non solo in entrata, ma anche in uscita. ‘Zizou’ taglierebbe subito la testa al toro dopo la stagione pessima dei bianconeri, cedendo calciatori come Morata e Bentancur che hanno fatto molto male.