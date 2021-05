Il terzino dell’Inter, Achraf Hakimi, ha parlato del suo futuro e della possibilità di rimanere in nerazzurro anche la prossima stagione

L’Inter ha conquistato il diciannovesimo titolo della sua storia con ben quattro giornate d’anticipo. Un’impresa storica dei ragazzi di Antonio Conte che rimettono le mani sul tricolore interrompendo un’egemonia bianconera che perdurava da ben nove stagioni. La squadra nerazzurra ha trovato una continuità di risultati decisiva e vanta la miglior difesa e il secondo attacco del campionato. Numeri eccezionali che non escludono però il club dal calciomercato: la società è pronta a rinforzarsi con colpi mirati e a confermare tutti i big in rosa, a partire da Achraf Hakimi.

Calciomercato Inter, futuro di Hakimi

Achraf Hakimi, tra i migliori esterni destri del campionato, ha raggiunto già quota sette reti e nove assist in Serie A, risolvendo anche diverse partite complicate. Il laterale, arrivato la scorsa estate, ha un contratto sino al 2025, ma il suo nome è stato accostato a diverse squadre sul mercato. L’Inter ha difficoltà economiche e il marocchino è considerato una pedina di lusso sulla quale poter esercitare una plusvalenza.

Non sembrano però queste le intenzioni del club: Hakimi rimarrà all’Inter. A confermarlo è lo stesso giocatore in un’intervista rilasciata a ‘SportWeek’: “Sono molto contento di stare qui, la mia famiglia si trova bene a Milano. Non posso sapere cosa succederà in futuro, ma ora sto bene qui e spero di continuare a giocare e vincere per molto tempo“.

Calciomercato Inter, progetto vincente

Hakimi resta all’Inter e rilancia le ambizioni del club: “Qui c’è un progetto che inizia con l’arrivo di Antonio Conte e di giocatori giovani. Se proseguirà potremo aprire un ciclo che ci porterà a dominare in Italia e in Europa“. Il terzino scommette sulla squadra e sa che nella prossima stagione si potrà fare bene anche in Champions League: “Abbiamo già cambiato mentalità, il campionato vinto ci ha resi più forti“.