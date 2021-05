Nonostante la vittoria dello scudetto il detino di Antonio Conte all’Inter è ancora in bilico: per lui e un top player possibile futuro in Liga

Una stagione certamente da incorniciare quella dell’Inter. Infatti i nerazzurri dopo una prima parte difficile a livello Europeo, con l’uscita da ultimi nel girone di Champions League, è arrivata la scalata che ha portato allo scudetto. Il traguardo raggiunto però sembrerebbe ancora non assicurare il futuro di Antonio Conte sulla panchina interista. Ovviamente, vista la situazione societaria che potrebbe portare all’addio del tecnico, su di lui iniziano a mettere gli occhi i top club europei.

In particolare, secondo quanto riportato da ‘DiarioGol’, sembrerebbe essere il Real Madrid uno dei club più interessati ad Antonio Conte come erede di Zinedine Zidane, che sembrerebbe ormai destinato all’addio. Nel caso in cui in cui Conte dovesse approdare in Spagna, sarebbe pronto a portare con sé un suo fedelissimo, ovvero Achraf Hakimi. Il marocchino proprio nella scorsa finestra estiva dei trasferimenti è stato acquistato proprio dai ‘Blancos’, che ora si sarebbero pentiti dell’affare.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Spalletti ‘pesca’ in casa Inter | Cessione inevitabile

Calciomercato Inter, doppio addio pesante: il Real Madrid punta a Conte e Hakimi

Due dei protagonisti della stagione dell’Inter sono stati senza dubbio Antonio Conte, che in due anni ha riportato i nerazzurri a vincere un trofeo, e Achraf Hakimi, il vero valore aggiunto della nuova rosa. In estate però potrebbe arrivare l’assalto del Real Madrid non solo per il suo ex calciatore, ma anche per il tecnico. Certo portare via entrambi all’Inter non sarò facile, ma bisogna sempre calcolare la situazione in cui si trova la società interista. Solo per Conte i ‘Blancos’ dovranno sborsare almeno 12 milioni. Mentre per acquistare nuovamente Hakimi serviranno almeno 60 milioni di euro. Dunque un’operazione sicuramente difficile, ma mai dire mai.