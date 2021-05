In attesa del big match dell’Allianz Stadium, ghiotta occasione di calciomercato per Juventus e Inter: due top player in uscita

La sfida in campo che può decretare l’addio definitivo della Juventus alla prossima Champions è solo una parte d’attualità che riguarda sia i bianconeri che l’Inter di Conte, con il prossimo calciomercato estivo a farla da padrone nelle attenzioni delle due dirigenze. In tal senso, da Barcellona, potrebbero arrivare clamorose novità per due possibili pezzi da novanta a lungo accostati alle squadre di Pirlo e Conte. Antoine Griezmann e non solo, possibile una doppia cessione di lusso da parte del club di Laporta che sta già chiudendo per i sostituti, per la gioia di Ronald Koeman. Due rinforzi per gli attacchi bianconeri e nerazzurri, dal prossimo luglio: Paratici e Marotta ‘ringraziano’ Aguero e Depay.

Calciomercato Juventus e Inter, doppio big da Barcellona: non solo Griezmann

Il Barcellona si prepara ad essere una delle grande protagoniste del prossimo mercato estivo. Secondo ‘Sport.es‘, Koeman sarà finalmente accontentato con un doppio colpo in attacco. Da un lato Aguero, in scadenza con il City e che in Catalogna dovrebbe guadagnare circa 8 milioni annui; dall’altro Memphis Depay, anche lui arriverà a parametro zero con un ingaggio per i prossimi anni di circa 6-7 milioni al Barcellona.

Due big per rivoluzionare un attacco: un messaggio chiaro a Juventus ed Inter, pronte ad attingere dalla rosa dei catalani. La doppia occasione per le italiane è rappresentata da Antoine Griezmann, ormai fuori dal progetto del Barcellona, destinato a salutare per non meno di 60 milioni e accostato a Inter e Juventus sin dalla scorsa estate. Il francese (49 presenze, 19 gol e 12 assist) potrebbe essere ‘accompagnato’ dal connazionale Ousmane Dembele.

L’esterno è uno dei nomi in cima alla lista di Paratici e che piace pure all’Inter: in scadenza nel 2022, dopo 42 partite, 11 reti e 5 assist, può salutare il Barcellona per una cifra vicina ai 45 milioni di euro.