A due giornate dalla fine, il Milan è sempre più proiettato alla Champions, e per un big potrebbe arrivare una gioia a sorpresa

Il 7 a 0 al Torino mette il punto esclamativo alla stagione del Milan, ma arriva anche dopo la vittoria schiacciante sulla Juventus allo Stadium, e quindi, a distanza di otto anni, i rossoneri potrebbero finalmente riassaporare il profumo delle notti magiche della Champions League. Il merito va soprattutto agli interpreti di questa stagione fatta un po’ di sali e scendi, ma comunque vissuta da protagonista come non accadeva da tempo. E se non bastassero i risultati a premiare gli sforzi fatti, per qualcuno potrebbe arrivare anche una gradita sorpresa. E no, non stiamo parlando di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Brahim Diaz uomo Champions | Il Milan punta a trattenerlo!

Milan, Deschamps pensa a Theo Hernandez per gli Europei

L’indiscrezione su una probabile, ma non scontata, convocazione di Theo Hernandez agli Europei del 2020, che partiranno da Roma e quindi dallo stadio Olimpico, arriva direttamente da ‘RMC Sports’ e viaggia tanto da inorgoglire il giovane francese, che mai prima d’ora ha vestito la maglia Blues.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, attaccante low cost | Spunta l’ex Inter

Con il suo Milan, dicevamo, il ventitreenne di Marsiglia ha dimostrato di saperci fare, parecchio: solo in questa stagione ha infatti collezionato la bellezza di otto gol e sette assist ai compagni di squadra tra Serie A ed Europa League, niente male per un terzino. Di base, però, c’è un problema. L’allenatore della Francia, una vecchia conoscenza del nostro campionato, Didier Deschamps, non ha mai ‘provato’, passateci il termine, un giocatore nuovo, preferendo invece affidarsi ai suoi uomini di sempre. Insomma, la strada che porterebbe Theo Hernandez a Euro 2020 è parecchio in salita, ma non per questo il giovane talento non può continuare a sperare.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, affare a Londra | Soldi e scambio: i dettagli

Le convocazioni ufficiali arriveranno di fatto martedì e, dopo l’appello della stesso terzino sinistro rossonero affinché il suo ct potesse considerarlo anche solo per un posto in panchina per la manifestazione, la speranza di rientrare tra cui 26 ‘fortunati’ che prenderanno parte alla spedizione in Europa. La concorrenza di Lucas Hernandez, il fratello, Digne e Mendy è spietata, ma la sua esclusione avrebbe del paradossale. Meno male c’è il Milan a leccargli le ferite.