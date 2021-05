Il Milan sonda il mercato a caccia di un sostituto per Calhanoglu: l’ultima suggestione dalla Roma che rischia di perdere un titolare a zero

La stagione volge al termine e i pensieri delle società di calcio iniziano a proiettarsi già sul calciomercato. Le risorse non abbondano, ma l’estate offrirà tante opportunità e possibilità di operazioni vantaggiose. Tra le protagoniste è lecito attendersi il Milan, desideroso di confermarsi tra le big in Italia e rilanciarsi in Europa. Operazioni in entrata, ma anche in uscita e che potrebbero collegarsi tra loro.

Calciomercato Milan, via Calhanoglu

Il Milan ha infatti diversi giocatori in scadenza di contratto ed alcuni potrebbero lasciare la casa rossonera. Tra questi c’è Hakan Calhanoglu, senza rinnovo e ad un passo dall’addio a zero. Il turco è stato tra i protagonisti del bel campionato dell’undici di Pioli, mettendo a segno ben 10 assist e perderlo sarebbe un duro colpo. La possibilità è concreta e per questo il Milan si guarda intorno alla ricerca di un sostituto all’altezza.

L’ultima suggestione arriva dalla Serie A dove la Roma – riporta ‘Il Tempo’ – potrebbe perdere sempre a zero Henrikh Mkhitaryan. La situazione dell’armeno è piuttosto surreale: il numero 77 ha tempo fino al 31 maggio per svincolarsi dai giallorossi e cercare un’altra destinazione, e ciò grazie ad una clausola inserita nel rinnovo della scorsa estate. L’arrivo di Mourinho dalla prossima stagione rappresenterebbe un’ulteriore spinta all’addio.

Calciomercato Milan, colpo a zero dalla Roma

Mkhitaryan lasciò infatti il Manchester United per il rapporto burrascoso con Mourinho, che ritroverebbe alla Roma. Questi pensieri si aggiungono al desiderio di firmare forse l’ultimo contratto importante della sua carriera (ha 32 anni). Il procuratore, Mino Raiola, – come vi avevamo anticipato nei mesi scorsi – lo sta offrendo ai migliori club italiani e, partendo da una richiesta di 5 milioni netti (alla Roma ne guadagna 3 più 1 di bonus).

Raiola chiede la firma per un contratto di almeno due anni. Il Milan ci sta facendo più di un pensierino visto che perderà Calhanoglu. Considerando che il cartellino si prende gratis, la strada sembra in discesa, con i rossoneri che offrirebbero una soluzione di un contratto 1+1.