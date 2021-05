Il Milan sta continuando a stupire tutti: la qualificazione alla prossima Champions è sempre più vicina. Il piano per il futuro

Due vittorie importanti per scacciare via la possibile crisi. Il Milan è diventato protagonista nuovamente in pochi giorni con le due vittorie a Torino entusiasmanti. Prima il secco 0-3 alla Juventus, poi la goleada alla squadra granata guidata da Davide Nicola. Così la qualificazione alla prossima Champions per Ibrahimovic e compagni è sempre più vicina. Gran parte del merito va a Stefano Pioli, che ha conquistato la fiducia dei propri calciatori nel corso dei mesi.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Richiesta e ‘garanzie’ per il rinnovo: occhio (anche) alla Juventus

Calciomercato Milan, si riparte da Pioli con alcune novità

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Milan non vede l’ora di festeggiare ufficialmente la qulificazione Champions. In caso di successo la società rossonera rinnoverà la fiducia a Stefano Pioli con un contratto fino al 2024. E non solo: Gianluigi Donnarumma è sempre più vicino al rinnovo contrattuale con i colori rossoneri per essere protagonista anche a livello europeo.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, ‘voglia’ di Europa per Cannavaro

Il piano Champions prevederà, inoltre, anche il riscatto di Tomori e del giovane talentuoso giocatore spagnolo Brahim Diaz, autore di gol importanti nel finale di campionato. Il club milanese sarebbe già al lavoro per sistemare subito le questioni rinnovi e riscatti prima di dare la caccia al colpo in attacco. Da tempo ormai piace l’attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, che si è messo in luce nell’ultima stagione portando alla salvezza la compagine viola.

Il Milan non vede l’ora di ipotecare la qualificazione Champions per programmare ufficialmente la prossima stagione. La voglia di riscatto è davvero tanta e così, dopo tantissimi anni, si tornerà ad affrontare i maggiori club d’Europa. Un percorso di crescita esponenziale: con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic le dinamiche sono cambiate in positivo con numerosi successi in Serie A e anche in Europa League.