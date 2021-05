La Juventus cerca un rinforzo sulla fascia sinistra in vista della prossima stagione: occhio allo scambio con il Manchester United

Momenti di riflessioni e di attesa per la Juventus. Domani ci sarà il big match contro l’Inter, in programma alle ore 18:00. Uno scontro fondamentale per la qualificazione in Champions e non da sottovalutare nonostante l’appagamento nerazzurro in termini di classifica. Bisognerà, poi, attendere il finale di stagione per capire maggiormente come si muoverà il calciomercato bianconero. Tanti nomi sono in bilico e la società studia possibili operazioni per ribaltare una stagione fin qui più che deludente già dal prossimo anno. Si cercano rinforzi anche nel reparto difensivo e potrebbe avvenire un interessante scambio con il Manchester United. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, l’amministratore delegato esce allo scoperto | Il big rimane

Calciomercato Juventus, scambio per Telles: intreccio con l’Atalanta

Ci saranno probabilmente interventi nella retroguardia bianconera. Chiellini sembra destinato a ritirarsi dal calcio giocato e il reparto ha bisogno di uno svecchiamento, vista la presenza di numerosi ultratrentenni. L’occasione potrebbe arrivare dallo United. I ‘Red Devils’ pare abbiano manifestato un certo interesse nei confronti di Cristian Romero, difensore in forza all’Atalanta, ma di proprietà della Juventus. I bianconeri potrebbero approfittare della situazione per intavolare una trattativa con gli inglesi.

Il profilo che piace alla ‘Vecchia Signora’ è quello di Alex Telles, terzino sinistro classe ’92 il cui contratto scade a giugno 2024. Il prestito dell’argentino 28enne alla Dea scadrà, invece, nel 2022 (con il riscatto per i bergamaschi fissato a 25 milioni), ma Paratici potrebbe pensare ad un rientro anticipato. Il piano sarebbe quello di provare a mettere in atto uno scambio con il laterale basso brasiliano, per rinforzare la fascia sinistra.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, post Pirlo | Annuncio sull’intreccio Allegri-Zidane!

Sarebbe questa la manovra che la società piemontese studia per il rinforzo in difesa. Chiaramente si dovrà aspettare un secondo momento per l’eventuale approfondimento dell’affare. In quel di Torino adesso i pensieri vanno soprattutto alla qualificazione in Champions League, traguardo fondamentale che segnerà la prossima sessione di trasferimenti estiva della Juve. Ma Telles può essere una soluzione e la dirigenza avrebbe già in mente il piano per tentare l’affondo. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi.