Calciomercato Juventus, colpo Kurzawa | Fissato il prezzo

La Juventus potrebbe mettere le mani su un nuovo terzino sinistro: si tratta di Kurzawa, attualmente al PSG

La Juventus è alla ricerca di nuovi giocatori in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. Andrebbe fatta una vera e propria rivoluzione dalla prossima estate, cercando profili con nuovi stimoli che rilancino i bianconeri nelle primissime posizioni. La fascia sinistra della Juve non è più una garanzia, così come Alex Sandro non è più quello di qualche stagione fa. E al suo posto potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Kurzawa.

Juventus, Kurzawa in uscita dal PSG

Secondo quanto riferito da “L’Equipe“, il Paris Saint-Germain la prossima estate prenderà in considerazione l’idea di cedere Laywin Kurzawa. Il terzino sinistro francese ha trovato pochissimo spazio nonostante l’infortunio di Bernat, e ha subito anche diversi problemi fisici. Il ds Leonardo vorrebbe privarsene, anche per fare cassa. La Juventus aveva già mostrato interesse nel gennaio dello scorso anno, ma la trattativa non è andata a buon fine.

Le cose a partire dal prossimo giugno potrebbero cambiare. Kurzawa è un classe ’92 e ha ancora tanto da dare al calcio europeo. La Juventus potrebbe ritornare su di lui e col PSG, a questo punto, troverebbe un accordo sui 15 milioni di euro.