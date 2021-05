Il Barcellona non vive un momento semplice e pensa alla rivoluzione: c’è l’occasione per Juventus, Inter e Milan

È stata un’annata davvero difficile per il Barcellona, che si trova in una fase di rivoluzione e ha avuto più di qualche problema in questi mesi. I ‘Blaugrana’ hanno conquistato la Coppa del Re, ma sono stati eliminati troppo presto in Champions League e ora sono ormai fuori dalla lotta per la vittoria della Liga.

Al momento infatti c’è un distacco di quattro punto dall’Atletico Madrid capolista e mancano soltanto due giornate alla fine del campionato. Ormai impensabile una rimonta, nonostante le tante occasioni avute da Messi e compagni di arrivare al primo posto, ma non sono state sfruttate a dovere.

Calciomercato, esuberi Barcellona: provano ad approfittarne Juventus, Inter e Milan

La società non è sicuramente soddisfatta del rendimento avuto dalla propria squadra, per questo motivo il Barcellona potrebbe pensare a una rivoluzione nella prossima estate con ben quattordici addii, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’. Tra i calciatori in procinto di salutare, potrebbero esserci anche nomi seguiti da Juventus, Inter e Milan che potrebbero approfittarne.

I bianconeri potrebbero puntare su Lenglet (valutato 25 milioni) per provare a rinforzare la difesa e ringiovanirla. L’Inter invece potrebbe puntare su Riqui Puig, che in questi mesi ha trovato poco spazio e ha un costo di circa 15-20 milioni. Per il Milan invece l’obiettivo potrebbe essere Trincao, che in questa stagione ha siglato 3 reti ed è valutato circa 20 milioni di euro.