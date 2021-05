L’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, interviene con delle dichiarazioni che chiariscono il futuro del fenomeno portoghese

Continuano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, al centro di ipotesi di mercato più o meno suggestive. Ovviamente rimane viva l’ipotesi di un ritorno al Manchester United ma negli ultimi giorni si è fatta concreta la possibilità di un altro ritorno romantico allo Sporting Club de Portugal. L’indizio è arrivato dallo stesso Ronaldo che ha postato su Instagram la foto del club portoghese per tributargli la vittoria del campionato.

Calciomercato Juventus, Ronaldo allo Sporting | Mendes chiarisce tutto

L’indizio ancora più rilevante è arrivata poi da mamma Dolores che ha dichiarato alla Tv lusitana ‘TVI 24’: “Proverò a convincerlo a tornare allo Sporting”. Una dichiarazione che non lascia spazio ad equivoci ma solo apparentemente perché è subito arrivato l’intervento dell’agente di Ronaldo, Jorge Mendes che ha dichiarato: “Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting, come ha ,infatti, dimostrato pubblicamente, ma al momento i suoi piani di carriera non passano per il Portogallo”. Messaggio chiarissimo quello rilasciato a ‘Record’ che chiude, forse definitivamente, la porta ai portoghesi.

Anche prima delle dichiarazioni di Mendes rimaneva comunque complicata la pista Ronaldo per lo Sporting CP, principalmente per due motivi: CR7 qualora dovesse lasciare la Juventus vorrebbe rimanere comunque in un top club che sia competitivo per vincere nel proprio campionato e in Europa. Inoltre per andare allo Sporting il portoghese avrebbe dovuto rinunciare ad un bel po di soldi visto che il suo ingaggio da 31 milioni di euro netti l’anno è ovviamente fuori portata per il club di Lisbona.