L’Inter potrebbe privarsi nel prossimo calciomercato di Stefano Sensi. I nerazzurri potrebbero puntare sullo scambio con la Fiorentina per Castrovilli

L’Inter di Antonio Conte è campione d’Italia 11 anni dopo l’ultima volta. Molti sono i protagonisti del nuovo ciclo nerazzurro, da Romelu Lukaku a Nicolò Barella passando per Stefan de Vrij, ma ce n’è uno dal quale ci si aspettava davvero molto di più: stiamo parlando di Stefano Sensi. Il giocatore acquistato dal Sassuolo, in queste due annate con la maglia della Beneamata, si è messo in mostra soltanto all’inizio della scorsa stagione prima di iniziare un lungo calvario di infortuni e scelte tecniche che l’hanno portato ai margini della rosa a disposizione di Antonio Conte.

In quest’ottica, in vista della prossima finestra estiva di calciomercato, l’Inter potrebbe puntare su altri profili a centrocampo magari puntando proprio su Sensi come pedina di scambio. Il classe 1995, in quest’annata, ha totalmente collezionato appena 16 gettoni nel campionato italiano di Serie A, troppo poco per le sue potenzialità. Nel mirino degli uomini mercato dell’Inter ci sarebbe invece Gaetano Castrovilli, numero 10 della Fiorentina con 5 gol e assist all’attivo, che non ha mai nascosto di essere un tifoso milanista.

Calciomercato Inter, idea di scambio Sensi-Castrovilli | I dettagli

Stefano Sensi ha una valutazione di circa 15/20 milioni di euro ed un contratto con l’Inter fino al 2024. I nerazzurri potrebbero proporre alla Fiorentina di Rocco Commisso uno scambio secco con Gaetano Castrovilli il cui agente è lo stesso di Alessandro Florenzi, altro giocatore nei radar meneghini ed offerto dopo il flop di Aleksandar Kolarov. C’è però un problema: la Viola valuta il classe 1997 almeno 25/30 milioni di euro, numeri che renderebbero l’ipotesi di scambio secco non equilibrata.

Dal punto di vista tattico, Castrovilli con la sua fisicità e le sue doti tecniche potrebbe essere il centrocampista all-around adatto per il gioco di Antonio Conte che cerca rinforzi per affontare al meglio la prossima stagione. Inoltre, considerata la situazione economica della Beneamata, l’idea di uno scambio secco sarebbe quella preferita dall’Inter per strappare giocatori pronti ad accogliere la causa nerazzurra.