L’Inter potrebbe essere costretta a cedere uno dei big per sistemare il bilancio: uno dei centrocampisti nerazzurri piace in Ligue 1

Uno dei grandi protagonisti della stagione trionfale dell‘Inter è sicuramente Marcelo Brozovic che si è rivelato il faro del gioco nerazzurro, grazie anche ad Antonio Conte che ha saputo ritagliargli un ruolo di primaria importanza. Il tecnico salentino ha fatto diversi esperimenti a centrocampo, puntando prima su Gagliardini e poi su Eriksen ma ‘Eric Brozo’ è sempre stato un punto fermo. Il croato, però, potrebbe rientrare tra le cessioni obbligare della società per fare cassa e sistemare un bilancio in rosso.

Calciomercato Inter, Monaco su Brozovic se va in Champions

Il registra nerazzurro piace a diversi club di Serie A ma anche all’estero. In particolare, in Ligue 1 il Monaco è molto interessato a Brozovic ma attualmente non è sicuro della qualificazione alla prossima Champions League. Qualora arrivasse l’accesso nell’Europa che conta il club francese potrebbe fiondarsi sul nazionale croato, come riportato da ‘interlive’.

Il contratto di Brozovic con l’Inter scadrà l’anno prossimo e la clausola si aggira intorno ai 60-65 milioni di euro. La società meneghina, però, ha bisogno di vendere per riuscire a sistemare il bilancio e vendere un giocatore come Brozovic potrebbe essere un’opzione necessaria. Ecco perché Suning potrebbe acconsentire alla cessione anche per una proposta intorno ai 30 milioni di euro. In quel caso l’a.d. Beppe Marotta dovrà trovare un sostituto all’altezza in quella zona di campo.