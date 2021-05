L’Inter lavora per costruire la nuova squadra e pensa al doppio colpo per rinforzarsi: possibile addio a due big

L’Inter può ritenersi sicuramente più che soddisfatta per l’annata vissuta, condita dalla vittoria dello scudetto con ben quattro giornate di anticipo. Un traguardo che mancava dal 2010 e che carica di fiducia e ottimismo l’ambiente, che cercava un titolo da troppi anni e ce l’ha fatta dopo un percorso iniziato nell’estate del 2019.

L’annata nerazzurra non era iniziata nel migliore dei modi e c’erano state subito le eliminazioni in Champions League prima e in Coppa Italia poi contro i rivali della Juventus. Questi risultati negativi però, non hanno abbattuto Lukaku e compagni che hanno incentrato tutte le loro forze sulla Serie A riuscendo a realizzare una cavalcata straordinaria.

Calciomercato Inter, Focolari: “Kante o Locatelli per Brozovic e Lautaro per Aguero: così rinforzi la squadra”

La società nerazzurra è soddisfatta del lavoro fatto fino a questo momento ma è già concentrata sul futuro, per programmare con più calma il prossimo calciomercato. L’Inter vuole rinforzarsi per provare a fare un ulteriore salto di qualità e non sono da escludere operazioni importanti in estate, anche attraverso cessioni dei big.

Il giornalista Furio Focolari, intervenuto a Radio Radio, ha detto la sua sui possibili movimenti dei nerazzurri: “Se tu devi vendere, senza poter acquistare, allora l’Inter si indebolisce. Se invece devi vendere Brozovic e prendi uno come Kante o Locatelli, se cedi Lautaro Martinez e vai su uno come Aguero, secondo me migliori la squadra”.

L’Inter potrebbe dunque effettuare sacrifici importanti per arrivare ad avere giocatori di esperienza o comunque di livello nella prossima annata.