Maurizio Sarri nella prossima stagione potrebbe tornare in panchina: il suo approdo potrebbe far saltare l’obiettivo di Juventus e Inter

Juventus e Inter hanno invertito le proprie posizioni rispetto a un anno fa. Lo scorso anno trionfò in Serie A il club bianconero, con i nerazzurri ad accontentarsi dell’approdo in Champions League. Quest’anno invece a vincere lo scudetto è stata la squadra di Antonio Conte, con quella di Pirlo che però rischia di non qualificarsi nemmeno alla prossima competizione europea. I due club inoltre da tempo hanno messo il mirino sullo stesso calciatore in Serie A per la prossima sessione di calciomercato.

A rovinare i piani di entrambe potrebbe essere l’ex tecnico juventino Maurizio Sarri. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, con il rinnovo di Inzaghi che tarda ad arrivare, Sarri potrebbe approdare sulla panchina della Lazio nella prossima stagione. Con il suo arrivo anche un top player sarebbe blindato.

Calciomercato Juventus e Inter, Sarri rovina i piani: sfuma Milinkovic-Savic

Il futuro sulla panchina della Lazio è ancora tutto da decidere. Al momento ci sarebbero tutti gli indizi per arrivare alla conferma di Simone Inzaghi, ma il rinnovo di contratto ancora non è arrivato e la stagione si appresta a terminare. Così al suo posto potrebbe arrivare Maurizio Sarri, ex tecnico accostato anche alla Roma prima dell’arrivo di Mourinho.

Con il suo arrivo Sarri ovviamente punterebbe a blindare i top player biancocelesti, tra cui Sergej Milinkovic-Savic. In questa stagione il centrocampista ha totalizzato 40 presenze, mettendo a segno 8 gol e 11 assist. Da tempo il serbo è nel mirino di Juventus e Inter, che vorrebbero acquistarlo per rinforzare il proprio centrocampo, ma con l’arrivo di Sarri in biancoceleste potrebbe iniziare un nuovo ciclo nella Lazio e il centrocampista verrebbe blindato. Tra l’altro sia il tecnico che il centrocampista sono rappresentati da Fali Ramadani, che metterebbe a segno una doppietta importante.