In merito al futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter ha parlato Luciano Moggi

Continuano i dubbi sul futuro di Antonio Conte. Nonostante la vittoria dello scudetto dopo ben 11 anni di attesa non è ancora certa la permanenza del tecnico leccese sulla panchina dell’Inter nella la prossima stagione. La società sta ridimensionando gli stipendi e tra questi rientrerebbe anche quello dell’allenatore. Le intenzioni sono quelle di continuare il percorso iniziato due anni fa ma nulla è ancora deciso. In merito a questo argomento è intervenuto Luciano Moggi a ‘Casa Juventibus’ sul canale Twich ‘Juventibus’:

Calciomercato Inter, futuro Conte | Moggi: “Solo prese in giro, rimarrà”

“Non penso che Conte andrà via dall’Inter, penso sia una presa in giro per i tifosi da parte della stampa che sfrutta le voci per fare di conseguenza i nomi dei successori e creare notizie”. Poi sulla partita di domani alle 18 tra Juventus e Inter ha detto: “Credo che Conte andrà a Torino per dimostrare di essere il più forte, non ci sono dubbi. Credo che si troverà di fronte una Juventus non distratta e che vuole dimostrare di non essere una squadra che può arrivare a 12 punti dall’Inter, la partita conta”.