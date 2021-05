Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso della Lazio relativo al match contro il Torino: il comunicato ufficiale

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, ha respinto il ricorso portato avanti dalla Lazio in relazione al match di campionato contro il Torino. La partita non si giocò a causa del Coronavirus, con l’ASL che impedì la partenza dei granata: i biancocelesti chiedevano la vittoria per 3-0 a tavolino. Oggi è arrivata la sentenza sul caso.

Lazio-Torino, respinto il ricorso biancoceleste

Come si legge nel comunicato ufficiale, “il Collegio HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2021, presentato, in data 14 aprile 2021, dalla S.S. Lazio S.p.a. contro il Torino F.C. S.p.a. per la riforma della sentenza n. 132/CSA/2020-2021, emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente”.

Il ricorso – prosegue la nota – “faceva capo al provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A, assunto in data 12 marzo 2021, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 218, con il quale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, si è deliberato di “non applicare alla soc. Torino le sanzioni previsti dell’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la società Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”.