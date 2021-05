La Juventus ieri è riuscita a superare il Sassuolo con il punteggio di 1-3. Cristiano Ronaldo è stato uno dei grandi protagonisti, raggiungendo anche quota 100 gol

Cristiano Ronaldo è stato a lungo messo in discussione in questa stagione. Alcune prestazioni da parte del campione portoghese hanno fatto storcere il naso ai tifosi. Il suo futuro resta incerto sul calciomercato e potrebbe portarlo lontano dai colori bianconeri. Il contratto in scadenza nel giugno 2022 potrebbe non bastare a trattenerlo alla Juventus, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sorpresa per il post Pirlo | “Lo vuole lo spogliatoio”

In ogni caso, il portoghese è attualmente concentrato sulle questioni di campo, come tutta la Juventus. Ieri contro il Sassuolo, l’attaccante ha centrato l’obiettivo dei 100 gol con la maglia bianconera: ennesima testimonianza dei numeri spaventosi del bomber ex Real Madrid. Pochi minuti fa, il portoghese ha celebrato il raggiungimento dei 100 gol con la maglia dei torinesi attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Ve lo proponiamo di seguito.