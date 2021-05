Il Crotone supera l’Hellas Verona e scavalca il Parma nonostante la retrocessione sia ormai matematica

Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude con il posticipo tra Crotone ed Hellas Verona. Una partita che in termini di classifica conta poco: la squadra di Serse Cosmi è già matematicamente retrocessa in Serie B, la squadra di Juric non ha più grandi obiettivi. La gara è comunque avvincente e il Crotone onora come meglio non può il campionato.

Crotone-Hellas Verona 2-1: tabellino marcatori

La sblocca dopo appena 2 minuti di gioco Adam Ounas su assist perfetto di Simy. Il Verona fa fatica a rendersi pericoloso se non con un colpo di testa. Nel secondo tempo il Crotone fulmina nuovamente la squadra di Juric con un contropiede super efficace gestito da Ounas che serve Junior Messias che con un sinistro chirurgico raddoppia per i calabresi. Su un calcio d’angolo poi arriva la goffa autorete di Molina che riapre la partita per l’Hellas. Un errore che non compromette la partita per il Crotone che si toglie la soddisfazione di battere il Verona di Juric e di scavalcare il Parma.

CROTONE-HELLAS VERONA 2-1

2′ Ounas, 75′ Messias, 87′ Molina (autogol)