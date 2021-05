Brahim Diaz, trequartista del Milan di Stefano Pioli in prestito dal Real Madrid, potrebbe restare in rossonero: analizziamo i suoi numeri e le ultime sul suo futuro



La stagione del Milan sembra essere arrivata davvero ad un punto di svolta a due giornate dalla conclusione del campionato italiano di Serie A. Con 10 gol messi a segno nelle ultime due sfide, i rossoneri hanno forse fatto lo scatto definitivo per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Oltre a Rebic, il grande protagonista delle ottime prestazioni offensive della società meneghina è Brahim Diaz, trequartista spagnolo in prestito dal Real Madrid di Florentino Perez.

Classe 1999, il giovane fantasista attualmente in forza al Milan ha finora collezionato 25 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno 4 reti e fornendo 4 assist ai suoi compagni di squadra. Brahim Diaz ha garantito inoltre un buon rendimento anche in Europa League con 3 gol siglati in 8 gettoni. Il nativo di Malaga ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 15 milioni di euro ed il suo prestito al Milan scadrà al termine della stagione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Brahim Diaz | I dettagli

Il Milan vorrebbe rinnovare il prestito di Brahim Diaz almeno per un’altra stagione. Il giocatore spagnolo infatti, con la maglia del Real Madrid, non troverebbe molto spazio vista l’eccedenza in casa Blancos di fantasisti. Brahim Diaz ha un contratto in scadenza con la società madridista nel 2025 ed un acquisto a titolo definitivo potrebbe costare circa 20 milioni di euro.

C’è però un’altra variabile. Il Real Madrid sarebbe tornato sulle tracce di un suo ex giocatore, Theo Hernandez, e per provare a convincere il Milan in un’eventuale trattativa potrebbe mettere sul piatto, fra le varie opzioni, anche il cartellino di Brahim Diaz. Attualmente però, il terzino sinistro francese è ritenuto incedibile dalla società rossonera che su di lui vuole costruire la rosa a disposizione di Stefano Pioli.