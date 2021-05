Il Milan è sempre più vicino alla qualificazione della prossima Champions League. La società rossonera prova il colpaccio: beffato il PSG!

Una stagione vissuta tra alti e bassi, ma il Milan sta regalando gioie ai propri tifosi in questo finale di campionato. In pochi giorni a Torino la compagine rossonera ha messo a segno dieci gol senza subirne con Donnarumma imbattuto sia contro la Juventus che contro la formazione granata guidata da Davide Nicola. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League con la dirigenza rossonera che starebbe già lavorando in vista del futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea Buffon | La suggestione rossonera

Calciomercato Milan, idea Aurier: sorpasso al PSG

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” il Milan sarebbe vicinissimo ad un nuovo colpo di mercato. Si tratta del terzino ivoriano del Tottenham, Serge Aurier, che ha il contratto in scadenza nel 2022. La dirigenza rossonera potrebbe così sferrare l’assalto vincente sborsando una cifra alla portata sui 15 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Paris Saint Germain, ma la società milanese potrebbe avere la meglio con la beffa improvvisa per l’obiettivo di mercato.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Bye bye Juventus, è fatta col Barcellona!

Il giocatore sarebbe stato propenso anche a tornare a Parigi, ma il Milan potrebbe convincerlo ad accettare la propria proposta. In questa stagione Aurier ha messo a segno due gol con tre assist vincenti.

Al momento tutti i contatti ufficiali sono in sospeso: l’obiettivo resta quello della qualificazione Champions League per provare a sorprendere tutti anche a livello europeo. La società rossonera è cresciuta in maniera esponenziale da circa un anno, proprio dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera. Tutto sarà più chiaro dopo la fine del campionato. Un intreccio di calciomercato sempre più suggestivo per la dirigenza rossonera, che vuole continuare a stupire tutti.