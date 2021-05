La vittoria sulla Roma può portare strascichi negativi e pesanti, in casa Inter. Al centro della questione il tecnico nerazzurro Antonio Conte il cui rapporto con uno dei titolarissimi pare ormai logoro e compromesso: arriva il clamoroso retroscena

Lo scudetto è già un lontano ricordo per l’Inter di Antonio Conte che, anche con la Roma nel terzultimo turno di Serie A, ha continuato a portare a casa i tre punti. In attesa del big match contro la Juventus che potrebbe decretare il definitivo addio da parte dei bianconeri alla prossima Champions League, a tenere banco in casa Inter è la ‘questione’ Lautaro Martinez. Dal battibecco dopo il cambio in Inter-Roma, arriva il retroscena sul rapporto con il tecnico pugliese.

Calciomercato Inter, litigio Conte-Lautaro: il retroscena

Il giornalista Ilario Di Giovambattista è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ per fare il punto sulla situazione in casa Inter. Conquistato il 19esimo scudetto della storia nerazzurra, cominciano a venire fuore le prime ‘crepe’: nel mirino il rapporto tra Antonio Conte e Lautaro Martinez, dopo il battibecco al momento del cambio in Inter-Roma. “Conte e Lautaro si odiano, hanno litigato mille volte in questa stagione”, ha rivelato il giornalista confermando, di fatto, il ‘caso’ tra il tecnico ed il numero 10 interista.

Di Giovambattista ha provato a spiegare il perchè di questo ‘gelo’, almeno dal punto di vista dell’ex allenatore della Juventus: “Il tecnico leccese non ha gradito le dichiarazioni dell’attaccante argentino”, ha concluso Di Giovambattista, “che ha detto che rimarrebbe all’Inter anche con un altro allenatore“.

Situazione in continuo divenire e, con il calciomercato estivo alle porte, i top club da tempo sulle tracce della punta argentina potrebbero tornare alla carica per portarlo via dalla Serie A.