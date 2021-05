La Juventus continua a lavorare sul futuro e prepara la mossa per il futuro di Ronaldo: c’è una richiesta in particolare

È una stagione particolare quella vissuta da Cristiano Ronaldo, che ha realizzato tante reti ma ha avuto anche momenti di difficoltà. In particolare il supporto del portoghese è mancato nella fase cruciale della stagione e soprattutto non è riuscito a incidere in Champions League, dove è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto.

Nonostante le diverse difficoltà, però, Cristiano Ronaldo sarà quasi sicuramente capocannoniere della Serie A (non ci era mai riuscito nelle due stagioni precedenti), una magra consolazione dopo aver perso lo scudetto. Per quanto riguarda il futuro, invece, ci sono ancora tanti punti interrogativi.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: ipotesi scambio con lo Sporting CP

Cristiano Ronaldo ha ancora un anno di contratto con la Juventus ma già in estate non sono da escludere novità. Il portoghese infatti non sembra essere più sicuro di restare e potrebbe fare la differenza anche la situazione inerente alla Champions League: in caso di mancata qualificazione le possibilità di un addio aumenterebbero in maniera importante.

Nelle ultime ore si sta parlando dell’ipotesi di vedere Ronaldo allo Sporting CP e secondo ‘TodoFichajes.com’ si starebbe lavorando in tal senso, con l’attuale numero 7 bianconero che sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio. Il club campione di Portogallo potrebbe valutare uno scambio e la Juventus potrebbe chiedere Pedro Goncalves. Ill 22enne ha siglato 18 reti nel campionato portoghese ed è stato uno dei protagonisti nella cavalcata che ha portato al titolo.

Il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, proprio come quello di Ronaldo per cui non ci sarebbe una minusvalenza.