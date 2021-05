Il futuro di Andrea Pirlo continua ad essere in bilico: la Juventus dovrà prendere una decisione, lo spogliatoio ha scelto!

La Juventus è tornata alla vittoria dopo la cocente sconfitta casalinga contro il Milan. A Reggio Emilia sono arrivati tre punti d’oro per la compagine bianconera che continua ad inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Il futuro di Andrea Pirlo resta sempre così in bilico con la società torinese che dovrà programmare la prossima stagione. Ancora un’idea suggestiva per ciò che potrebbe accadere in casa bianconera nelle prossime settimane con un cambio repentino alla guida tecnica.

Calciomercato Juventus, idea Gattuso per il post Pirlo

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, Rino Gattuso dirà addio al Napoli nonostante un finale di campionato da urlo con i tanti punti conquistati in Serie A. Non ci sarebbe stata nessuna proposta del presidente De Laurentiis: sulle sue tracce c’è il forte interessamento della Fiorentina, ma anche la Juventus potrebbe provare l’assalto con la scelta dello spogliatoio che lo vorrebbe subito.

In bilico a Napoli anche la figura del ds Cristiano Giuntoli che potrebbe sostituire così Fabio Paratici nei quadri dirigenziali bianconeri. Un’idea suggestiva quella di Rino Gattuso che potrebbe essere pronto per una nuova avventura entusiasmante alla guida della Juventus. Dopo l’esperienza al Milan l’allenatore calabrese è ripartito dal Napoli dopo il buio con Carlo Ancelotti.

La Juventus dovrà così prendere una decisione in poco tempo in vista della prossima stagione per non commettere gli errori commessi negli ultimi mesi. La dirigenza bianconera potrebbe così ad una scelta totale: tutto dipenderà anche dal piazzamento in classifica. Pirlo resta in bilico nonostante le rassicurazioni di Paratici e Nedved sul futuro del tecnico bresciano. Ancora pochi giorni, poi tutto sarà più chiaro.