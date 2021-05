Con l’addio di Buffon tra i pali, la Juventus deve correre ai ripari: nel mirino è finito il portiere di Premier League, ma occhio alla beffa

La decisione di Gianluigi Buffon di lasciare la Juventus a fine stagione ha fatto tremare un po’ la terra sotto i piedi della dirigenza bianconera, che per forza di cose dovrà trovare un degno sostituto del campione del mondo del 2006 con maglia azzurra sul calciomercato. A tal proposito, secondo quanto dicono dall’Argentina, Paratici and co pare abbiano messo gli occhi addosso a un portiere di Premier League, per cui però ci potrebbe essere della concorrenza.

Calciomercato Juventus, piace il portiere di Premier | Attenzione allo United

Secondo quanto riporta il portale spagnolo argentino ‘TNT Sports’, la Juventus avrebbe già trovato l’erede di Buffon tra i pali. Si tratterebbe del portiere dell’Aston Villa, arrivato in estate dell’Arsenal, Emiliano Martinez. L’estremo difensore argentino, che non ha ancora esordito con la maglia dell’Albiceleste, è stato eletto quest’anno da ‘Sky Sport’ come miglior portiere della Premier League: per ben 14 partite, infatti, il ventottenne è riuscito a tenere la porta inviolata. Motivo per cui è finito sotto i radar non solo dei bianconeri: neanche al Manchester United, infatti, dispiacerebbe l’approdo in città.

Ora, però, veniamo alle cifre. L’argentino, dicevamo, è arrivato a Birmingham durante la passata finestra estiva di calciomercato, per 21 milioni e mezzo di euro. Al momento, il suo cartellino, a valore di mercato, si attesta invece intorno ai 25 milioni, prezzo che potrebbe sicuramente lievitare a causa del contratto in scadenza nel 2024 con l’Aston Villa, e ancora di più per le prestazioni che ha regalato durante la stagione con la maglia dei Villans.

In pratica, per poterlo strappare alla concorrenza dei Red Devils servirebbe un piccolo investimento da parte della dirigenza capitanata da Fabio Paratici. Ma sul piatto, la Juventus potrebbe addirittura mettere Aaron Ramsey, a cui, dal canto suo, non dispiacerebbe affatto un ritorno in Gran Bretagna, anzi. Il problema, per quanto riguarda il gallese, sta nell’ingaggio: alla ‘Vecchia Signora’, infatti, percepisce 7 milioni netti a stagione, forse un po’ troppi per gli inglesi.