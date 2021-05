La Juventus potrebbe essere protagonista di un altro scambio con il Barcellona, ma questa volta i tifosi bianconeri non approvano: via Bentancur

La Juventus è chiamata a fare mercato dopo una stagione al di sotto delle aspettative. La squadra di Pirlo è ancora in lotta per un posto in Champions League, ma a prescindere dall’esito della stagione la società è pronta alla rivoluzione. Tutti in discussione, ma tra i reparti che necessitano più di restyling c’è il centrocampo e dalla Spagna rilanciano la possibilità di uno scambio.

Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona

La squadra bianconera è pronta a cedere Rodrigo Bentancur, centrocampista classe 1997 che non ha convinto appieno. Sull’uruguaiano pesa ancora l’errore commesso in Champions League contro il Porto e – più in generale – una stagione senza reti a referto nonostante 43 presenze complessive. Il giocatore ha un contratto sino al 2024 ed un valore di mercato sui 40 milioni. Cederlo appare difficile, scambiarlo meno.

Dalla Spagna rilanciano in quest’ottica l’interesse del Barcellona per Rodrigo Bentancur: il club catalano è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Riqui Puig, dando vita ad uno scambio stile Pjanic-Arthur dello scorso anno. Il giovane spagnolo – classe 1999 – si è messo in luce con 22 presenze stagionali ed un gol, ma rappresenta ancora una scommessa.

Calciomercato Juventus, via Bentancur

Proprio per questo si parla di uno scambio con un ‘plus’ a favore della Juventus: Puig è valutato circa 20 milioni, quindi l’affare si chiuderebbe con uno scambio dei cartellini più l’aggiunta – da parte del Barcellona – di 18-20 milioni. I tifosi della Juventus non approverebbero l’affare, anzi lo prenderebbero con rabbia. Bentancur non è un fenomeno, ma l’ipotesi di perderlo per una seconda scelta dei catalani non sarebbe considerato idoneo.

