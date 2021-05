In attesa di scendere in campo per il derby d’Italia contro l’Inter, la Juventus di Pirlo guarda con ottimismo al prossimo calciomercato estivo: in tal senso, dalla Premier League, potrebbe fare ritorno l’ex Serie A

Un finale di stagione nel quale sperare di poter agguantare l’ultimo posto disponibile per partecipare alla prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato, in casa Juventus potrebbe prendere forma un ritorno di fiamma per l’ex obiettivo della dirigenza bianconera: colpaccio in Premier e addio, il tecnico può liberare il centrocampista.

Secondo quanto riportato da ’90min.com’, Marco Verratti potrebbe lasciare il PSG durante il prossimo mercato estivo. Il calciatore ex Pescara è in forza la club parigino dal 2012 ma l’idea di trasferirsi in Premier League, stuzzicherebbe lo stesso Verratti. Ecco che ad approfittarne sarebbe il Chelsea di Thomas Tuchel che, in previsione della stagione 2021/22, avrebbe in mente di affondare il colpo per il 28enne, in scadenza nel 2024 con il club di Al-Khelaifi.

Con Verratti a Londra, nonostante il centrocampista di Pescara sia stato a lungo un obiettivo bianconero, a beneficiarne potrebbe essere la Juventus. La ‘Vecchia Signora’ approfitterebbe del sovraffollamento nella mediana dei ‘Blues’ per tornare alla carica per un vecchio pallino della dirigenza bianconera: Jorginho. In scadenza nel giugno 2023, l’italobrasiliano ha collezionato 39 presenze con 2 assist vincenti e 7 reti in stagione.

Numeri che non lasciano indifferente la Juventus che, sin dall’approdo di Sarri a Torino, provò a portare l’ex Napoli nuovamente in Serie A.