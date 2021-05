Luciano Spalletti vicino alla panchina del Napoli: il tecnico toscano porterebbe con se due giocatori nel mirino della dirigenza dell’Inter

L’Inter è Campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia. Un risultato ottenuto con merito a termine di una cavalcata ricca di successi e di strisce utili di vittorie sia in casa che in trasferta. La società non vuole fermarsi, ma dare seguito al progetto vincente avviato da Antonio Conte. Le risorse non abbondano, ma si farà mercato: occhio però alla concorrenza del Napoli.

Calciomercato Napoli, doppio colpo con Spalletti

Il Napoli si prepara a cambiare guida tecnica alla fine del campionato. Gattuso lascerà i partenopei anche in caso di raggiungimento di un posto in Champions League a causa dei rapporti insanabili con la proprietà. Dubbi sul suo successore, ma in vantaggio ci sarebbe Luciano Spalletti, fermo ormai da due anni.

Il tecnico è pronto a rimettersi in gioco ed a Napoli chiederebbe due giocatori. Il primo è Emerson Palmieri, terzino in uscita dal Chelsea con il quale ha un contratto sino al 2022. Il giocatore della Nazionale non è considerato da Tuchel: appena due presenze in Premier League ed addio ormai prossimo. Un affare che si potrebbe chiudere sui 12-15 milioni, con il laterale che riabbraccerebbe volentieri Spalletti: 43 presenze 2 gol ai tempi della Roma.

Calciomercato, doppia beffa per l’Inter da Spalletti

Dalla difesa al centrocampo, dove il sogno resta Rodrigo De Paul. La stella dell’Udinese ha un contratto sino al 2024 ma è in cerca di una grande squadra per il salto di qualità. La società friulana chiede 35-40 milioni, ma il suo ingaggio (1 milione a stagione) potrebbe convincere il Napoli alla spesa. Un doppio affare da 55 milioni, ai quali si aggiungono i circa 5 (1-4) milioni di stipendi.

Il Napoli del futuro potrebbe nascere intorno a Spalletti in panchina e alle figure di Emerson e De Paul in campo. L’arrivo del tecnico toscano costerebbe caro all’Inter, che da tempo è sulle tracce di entrambi i calciatori, e che – a questo punto – si ritroverebbe sopraffatta. Il Napoli – ancor di più con la qualificazione in Champions – sarebbe una piazza difficile da rifiutare e dove i due calciatori potrebbero anche giocarsi un ruolo come titolari.