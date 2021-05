Terminate le partite delle 20:45, valide per la 35esima giornata di Serie A: ecco tutti i risultati con la classifica aggiornata

Sono terminate da poco le partite delle 20:45 del 36esimo turno di campionato. Un Milan devastante ha chiuso l’incontro con il Torino 0-7. Vittoria con meno gol, ma comunque convincente anche per la Juventus di Pirlo in casa del Sassuolo e per la l’Atalanta contro il Benevento. La corsa Champions League è sempre più infuocata e il verdetto sulle squadre qualificate è ormai ad un passo. Buone notizie per la Roma, che perde contro l’Inter campione d’Italia a San Siro, ma rimane ancorata al settimo posto in classifica. Guai sempre più grossi, invece, per il Benevento di Inzaghi, che si allontana ancora di più dallo Spezia e dall’obiettivo salvezza.

Serie A, 36^giornata: tutti i risultati delle 20:45 e la classifica

Atalanta-Benevento 2-0

22′ Muriel (A), 67′ Pasalic (A)

Bologna-Genoa 0-2

13′ Zappacosta (G), 61′ rig. Scamacca (G)

Inter-Roma 3-1

11′ Brozovic (I), 20′ Vecino (I), 31′ Mkhitaryan (R), 90′ Lukaku (I)

Lazio-Parma 1-0

90+5′ Immobile (L)

Sampdoria-Spezia 2-2

15′ e 73′ Pobega (SPE), 32′ Verre (SAM), 80′ Keita Balde (SAM)

Sassuolo-Juventus 1-3

28′ Rabiot (J), 45′ Ronaldo (J), 59′ Raspadori (S), 66′ Dybala (J)

Torino-Milan 0-7

19′ e 62′ Theo Hernandez (M), 26′ rig. Kessie (M), 50′ Brahim Diaz (M), 67′, 72′ e 79′ Rebic (M)

CLASSIFICA 36esima giornata Serie A: Inter punti 88, Atalanta 75, Milan 75, Napoli 73, Juventus 72, Lazio 67*, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 46, Hellas Verona 43*, Bologna 40, Udinese 40, Fiorentina 39, Genoa 39, Cagliari 36, Torino 35*, Spezia 35, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18*

*Una partita in meno