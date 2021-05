Gravina spinge per il campionato di Serie A a 18 squadre: appunto anche sulla Superlega e agli stipendi

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, forte dell’incontro con il Comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti, è tornato a parlare sulla possibilità di ridurre il numero delle squadre partecipanti al campionato di Serie A da 20 a 18 squadre. Ecco quello che ha detto, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’: “L’idea di una Serie A a 18 squadre è un mio principio fondamentale e sono contento che la Lega di Serie A abbia cominciato a parlarne, anche se il 2024 mi sembra una data lontana”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo a zero | Stipendio da urlo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Dybala si propone | Rifiutato dalla big

Serie A, Gravina sugli stipendi e la Superlega

Gravina si è anche soffermato sulla Superlega e sul problema degli stipendi: “Juventus fuori dalla A? L’iscrizione ha una deadline alla quale non si può derogare. Quando una squadra deve iscriversi ai nostri campionati deve accettare le regole fissate dal nostro statuto. Mi auguro di arrivare a quel momento in maniera amichevole e non forzata. Il campionato italiano ha bisogno di tutte le forze in campo e la Juventus è una società di riferimento. L’auspicio è che ci siano rapporti più sereni tra Ceferin e Agnelli“.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Offerta e scambio shock!

Sul tema degli stipendi il presidente della Figc, Gravina, ha detto: “Il tema degli stipendi è di natura civilistica. Chi pensa che io possa intervenire per impedire un accordo tra le parti commette un grave errore. Bisogna capire cosa significa mantenere degli impegni entro la chiusura della stagione sportiva. La pandemia ovviamente ha colpito l’economia sportiva e non dobbiamo fare finta che vada tutto bene, dobbiamo quindi essere persone di buon senso”.