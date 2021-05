Calciomercato, Koeman in bilico | Sarri si propone!

Maurizio Sarri potrebbe presto ripartire da una nuova panchina: il tecnico toscano si sta offrendo in giro per l’Europa

Maurizio Sarri è attualmente senza panchina da quando è stato esonerato dalla Juventus l’anno scorso. C’erano stati dei contatti con la Roma, che avrebbero portato l’ex tecnico del Napoli nuovamente ad allenare in Serie A. Tuttavia, i giallorossi hanno puntato su José Mourinho. Sarri potrebbe dunque trovarsi col cerino in mano e sta iniziando a guardarsi intorno, anche per le panchina all’estero. Non solo in Premier, dove ha vinto col Chelsea l’Europa League, anche in Spagna.

Barcellona, Koeman in bilico: Sarri c’è

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, la posizione di Ronald Koeman al Barcellona è sempre più in bilico. Joan Laporta vuole delle spiegazioni sul brutto periodo di forma delle ultime partite, che non ha permesso al Barça di superare l’Atletico Madrid e che ora potrebbe scivolare al terzo posto. L’allenatore olandese ha il contratto in scadenza nel 2022 e al termine della Liga potrebbe andar via, dunque, con un anno d’anticipo. Maurizio Sarri, che si starebbe offrendo in giro con la complicità, ovviamente, del suo agente Ramadani, potrebbe approdare al Barcellona. Un’occasione che sarebbe il connubio perfetto del calcio spettacolo del tecnico con la voglia di ritornare ai massimi livelli per Laporta.