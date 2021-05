Calciomercato Milan, colpo a zero | Ingaggio shock per Lucas Vazquez

Il Milan potrebbe mettere le mani su Lucas Vazquez a parametro zero: ecco la richiesta d’ingaggio del giocatore

Il Milan vuole la qualificazione in Champions League, per continuare il suo progetto e acquistare giocatori sempre più forti. La massima competizione europea potrebbe anche dare a Paolo Maldini una carta in più da giocare in sede di mercato. Una sessione fatta di rinnovi, certo, ma anche di occasioni da sfruttare, sempre nei limiti delle possibilità del club rossonero. E una di queste potrebbe essere Lucas Vazquez, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Milan, la richiesta di Lucas Vazquez

Lucas Vazquez, almeno per il momento, non ha accettato l’offerta del rinnovo del Real Madrid e ha iniziato già da diversi mesi a guardarsi intorno. Una scelta che gli ha permesso di valutare gli interessi del Bayern Monaco e del Milan. Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, il terzino destro spagnolo andrà dal club che gli offrirà uno stipendio da 7 milioni di euro a stagione. Dunque, la destinazione rossonera potrebbe anche essere accettata, a patto che si raggiunga l’accordo sull’ingaggio. Lo spagnolo sembra essere più attratto dalla Serie A che dalla Bundesliga, viste le ottime esperienze dei suoi connazionali.