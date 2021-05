Il Milan continua a rincorrere un posto valido per la prossima Champions League: dopo lo 0-3 rifilato alla Juventus, i rossoneri di Pioli dovranno vedersela con il Torino. In ottica calciomercato, arriva l’offerta a sorpresa di Raiola: via allo ‘sgarbo’ low cost

Dopo un inizio di stagione sfavillante, il Milan di Pioli ha perso il treno che ha portato lo scudetto sì a Milano ma sponda nerazzurra. I rossoneri proseguono la rincorsa ad un posto Champions e, dopo la bella vittoria sulla Juventus, dovranno vedersela con il Torino. Dal calcio giocato al calciomercato, per la dirigenza meneghina arrivano brutte notizie firmate Mino Raiola: il potente procuratore offre l’obiettivo del Milan al Barcellona.

Calciomercato Milan, sfuma il gioiello: Raiola lo offre al Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Mino Raiola sarebbe pronto a riallacciare i contatti con il Barcellona, offrendo uno dei giovani gioielli della sua scuderia. Si tratta di Mohamed Ihattaren, talento olandese di 19 anni in forza al PSV. Il trequartista, all’occorrenza esterno, piace da tempo a Koeman che ne ha consigliato l’acquisto anche nei mesi scorsi. Raiola è disposto a ‘muovere’ il gioiellino per una cifra vicina ai 15 milioni, vista l’imminente scadenza con il club olandese nel giugno 2022.

Una vera e propria beffa per il ‘Diavolo’ ma anche per Inter e Juventus a cui è stato accostato, nelle scorse settimane, come rinforzo per l’attacco. In questa stagione con la maglia del PSV, il classe 2002 non ha trovato grande spazio ed è pronto al salto in un top club. Sono 29 le presenze, con 3 reti e 2 assist vincenti per il talento di scuola PSV, in però soli 1618′.

Raiola intende trovargli una nuova sistemazione prima dell’Europeo e l’ipotesi che porta alla Catalogna può crescere con forza già nelle prossime settimane.