Gianluigi Buffon lascerà per la seconda volta la Juventus: un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta

Un annuncio definitivo: Gianluigi Buffon non sarà più il portiere della Juventus a partire dalla prossima stagione. Lo stesso estremo difensore bianconero potrebbe restare ancora in Serie A mettendo in mostra il suo talento. Per la sfida contro il Sassuolo l’esperto portiere originario di Carrara partirà titolare per essere protagonista ancora in una gara decisiva nella corsa Champions. La Juventus vuole terminare alla grande una stagione completamente da dimenticare: al momento si trova al quinto posto in classifica.

Calciomercato Milan, Buffon idea vice Donnarumma

Come svelato dall’edizione odierna di QS l’idea suggestiva del Milan sarebbe quello di vedere Buffon come vice di Donnarumma al Milan. Un nuovo progetto interessante, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La società rossonera starebbe proprio al lavoro in queste ore per cercare di capire le intenzioni dell’esperto portiere della Juventus, che dirà addio nelle prossime settimane.

“Gigio” Donnarumma dovrebbe rinnovare ufficialmente il suo contratto con il Milan. La sua scelta definitiva era arrivata già a febbraio, ma Mino Raiola ha voluto giocare in queste settimane come sempre su più tavoli. Dopo l’addio alla Juventus di Buffon, lo stesso Milan potrà così sferrare l’assalto vincente all’esperto portiere italiano, che ha tanta voglia di giocare e di dimostrare tutto il suo valore anche all’età di 43 anni.

Una coppia avvincente per provare ad essere protagonista a partire dalla prossima stagione anche in Champions League. Il Milan non gioca la massima competizione europea riservata ai club ormai da troppo tempo. Il processo di crescita del club rossonero è sempre più grande con la volontà di Paolo Maldini di arrivare anche a Buffon. In casa Juventus, infine, ci sarà una vera e propria rivoluzione in estate dopo un’annata completamente da dimenticare.