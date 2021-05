Calciomercato Juventus, Locatelli 'libera' Verratti | La situazione

Arrivano le parole di Manuel Locatelli sul suo futuro: un annuncio che potrebbe liberare Marco Verratti alla Juventus

La Juventus deve rinforzare il centrocampo a partire dalla prossima estate. Quello che era il miglior reparto dei bianconeri negli anni scorsi, oggi è allo sbando e ha bisogno in modo urgente di almeno due top player. Si è parlato molto dell’arrivo di Manuel Locatelli, alla ricerca del salto di qualità in un grande club dopo l’affermazione con la maglia del Sassuolo. L’ex centrocampista del Milan ha parlato del suo futuro, aprendo le porte a un’esperienza all’estero e, più precisamente, al Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lukaku via e sostituto shock | Il piano di Suning

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, idea Buffon | La suggestione rossonera

Juventus, intreccio Locatelli-Verratti

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘L’Equipe‘: “In Serie A c’è il potenziale per fare ciò che hanno fatto Bayern e PSG, ma solo tra due o tre anni. Sono aperto a un trasferimento all’estero, ci sono treni che non passano due volte. Vedere Florenzi, Kean e Verratti a quei livelli fa venire voglia. Il PSG è un top club mondiale, oltre agli italiani ci sono anche Neymar e Mbappé. E Parigi è una bella città“.

Locatelli ha poi annunciato l’addio dal Sassuolo: “Ringrazierò sempre il club, perché ha creduto in me quando in pochi lo facevano. Ma sappiamo tutti qual è la strada da prendere in estate, che sia in Serie A o all’estero“. Insomma, il centrocampista italiano ha aperto all’approdo al PSG. Un trasferimento che libererebbe Marco Verratti, sul quale la Juventus ha sempre voluto mettere le mani e che potrebbe farlo nell’estate dell’Europeo.