La Juventus pronta all’assalto per Verratti: il centrocampista può lasciare il PSG e Leonardo ha già in mente il sostituto

La Juventus si prepara a vivere un’estate da protagonista. La possibilità di giocare la Champions League il prossimo anno non è ancora tramontata, ma a prescindere dall’esito del campionato sarà ristrutturazione. Tutti in discussione e tra i reparti da rinnovare c’è sicuramente il centrocampo: la società è in cerca di nuovi profili e l’ultima suggestione nel ruolo arriva dalla Francia.

Calciomercato Juventus, Locatelli al PSG

Quest’estate può infatti verificarsi una girandola di registi importante che coinvolge la Juventus in prima persona. A muovere le marionette è però il PSG, pronto a mettere le mani su Manuel Locatelli. Il ragazzo – classe 1998 – ha un contratto con il Sassuolo sino al 2023, ma avrebbe già strizzato l’occhio ai francesi: nel club ritroverebbe infatti Leonardo, conosciuto ai tempi del Milan.

L’operazione non è semplice: il Sassuolo chiede 40 milioni per la cessione, ma la volontà del ragazzo – seguito anche dalla Juventus – potrebbe dare una svolta alla trattativa. L’eventuale arrivo di Locatelli al PSG libererebbe un posto a centrocampo e i bianconeri potrebbero approfittarne per tornare all’assalto di un vecchio pupillo della dirigenza.

Calciomercato Juventus, ingaggio Verratti da rivedere

Il riferimento è a Marco Verratti, classe 1992 e con un contratto con il PSG sino al 2024 che non facilita le cose. La Juventus gli affiderebbe le chiavi del nuovo centrocampo, acquistando un profilo duttile e già punto di riferimento della Nazionale italiana. I francesi valutano il suo cartellino tra i 60-70 milioni, ma potrebbero abbassare le pretese e finanziare poi con il ricavo l’acquisto di Locatelli.

Da definire, poi, anche l’ingaggio di Verratti che al PSG percepisce 1,2 milioni al mese (oltre 14 a stagione): per venire alla Juventus dovrebbe rivedere le sue cifre a ribasso. I tasselli sono ancora da incastrare, ma una base solida su cui ragionare è posta. Punto di partenza potrebbe essere proprio la volontà di Locatelli di approdare al PSG.