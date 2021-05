Calciomercato Juventus, torna Lippi | Con lui un tecnico a sorpresa

La Juventus potrebbe puntare su Marcello Lippi per ritornare a essere il miglior club d’Italia: la scelta a sorpresa del tecnico

La Juventus sta vivendo la peggior stagione dell’ultimo decennio. Tanti sono gli obiettivi falliti dai bianconeri questa stagione, e sul banco degli imputati sono finiti tanti elementi del club. Dalla squadra al presidente Agnelli, passando per il direttore sportivo. Proprio Fabio Paratici, che ha il contratto in scadenza a fine stagione, potrebbe lasciare la Juve dopo le scelte più che discutibili degli ultimi anni. Un suo addio, dunque, è tutt’altro che escluso e in società potrebbe esserci il grande ritorno.

Juventus, Lippi con Mihajlovic

Secondo quanto riferito da ‘Libero‘, Fabio Paratici è molto vicino al suo addio alla Juventus, che potrebbe optare per una soluzione interna. Federico Cherubini, infatti, verrebbe promosso come responsabile dell’area tecnica, e in società potrebbe esserci il ritorno di Marcello Lippi. L’ex allenatore dei bianconeri, in contatto con il club nelle ultime settimane, assumerebbe la carica di direttore tecnico. Ormai lontano dalla Juventus anche Andrea Pirlo, che saluterà dopo le ultime quattro partite della stagione.

Una qualificazione in Champions sarebbe l’ideale per salutare e permettere al suo successore e al club di ricostruire in tutta tranquillità. Il post Pirlo potrebbe essere Sinisa Mihajlovic, che andrebbe incontro al suo ritorno in una big dopo quello non fortunato al Milan. La Juventus si avvia verso una rivoluzione e l’allenatore serbo, per carisma e temperamento, sarebbe l’uomo giusto per ritornare a vincere.