La Juventus vivrà una sessione estiva di calciomercato infuocata durante i prossimi mesi: Dybala ai saluti, super scambio col PSG

Nuovo clamoroso tonfo per la Juventus in Serie A. I bianconeri sono stati letteralmente asfaltati dal Milan, diretta concorrente nella rincorsa Champions League. Ora la Coppa dalle grandi orecchie si complica ulteriormente e l’ombra Europa League è sempre più grande. Giravano voci su un possibile addio immediato del tecnico Pirlo, con una promozione interna magari per Tudor. Ma l’ipotesi è stata smentita e l’ex regista rimarrà sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ almeno fino a fine stagione, per poi dire addio molto probabilmente. Potrebbe salutare anche Paulo Dybala direzione PSG, ma Paratici avrebbe in mente il super scambio. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Dybala si offre alla big | Ecco l’addio ai bianconeri

Calciomercato Juventus, addio Dybala e super scambio col PSG: c’è l’ostacolo

Dal campo al calciomercato. Dybala ha vissuto una stagione problematica per via degli infortuni. Non è più al centro del progetto Juve ed è partito dalla panchina anche nel match contro il rossoneri. Il suo contratto è ancora in scadenza a giugno 2022 e il rinnovo non sembra fattibile a questo punto. Paratici e Agnelli dovranno, perciò, accelerare le pratiche al fine di trovare una soluzione per l’addio dell’argentino durante la prossima sessione di trasferimenti estiva, in modo da evitare la clamorosa perdita a parametro zero.

Occhio alla pista PSG in questo senso. Il classe ’93 piace ai francesi, ma la società piemontese potrebbe tentare di mettere in piedi un’operazione di scambio. È possibile chieda di inserire a Leonardo uno tra i cartellini di Verratti o Icardi nell’affare con l’ex Palermo. Nel caso della punta nativa di Rosario, si tratterebbe di uno scambio alla pari sui 50 milioni di euro, con il contratto del 28enne in scadenza a giugno 2024. L’italiano, invece, avrebbe una valutazione sui 70 milioni e il termine dell’accordo coincide con quello di Icardi. Richiederebbe, quindi, l’aggiunta di una sostanziosa parte cash in favore dei parigini.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, caos Superlega: vendetta shock | Addio all’Uefa!

La possibile trattativa, però, dipenderebbe fortemente dall’arrivo in Champions della compagine di Pirlo. In caso di Europa League, infatti, gli ex di Inter e Pescara non accetterebbero senza dubbio il trasloco a Torino. I francesi, inoltre, pare non vogliano privarsi del centrocampista in ogni caso. Situazione che appare, quindi, complicata, mentre la Juventus aspetta di conoscere il fondamentale finale di stagione.