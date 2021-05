Da Donnarumma e Emerson Palmieri a Aguero e Depay: l’undici dei possibili colpi Juve low cost o a parametro zero

Sono giorni decisivi in casa Juventus, sul campo e parallelamente in sede di calciomercato. Sabato la squadra di Pirlo ospiterà l’Inter di Conte neo campione d’Italia, mentre mercoledì prossimo i bianconeri saranno impegnati nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Tre partite, considerando anche l’ultimo turno con il Bologna, che decreteranno gli ultimi verdetti di una stagione comunque ben al di sotto le aspettative. A prescindere dagli ultimi risultati, infatti, il futuro di Pirlo è ormai segnato e si preannunciano importanti cambiamenti anche in rosa. In questo senso, circolano già diversi nomi in entrata, principalmente a parametro zero o a basso costo, considerando la situazione economica generale. Spicca su tutti Donnarumma, fino a Depay e Aguero. Ecco l’undici dei possibili colpo della Juventus a parametro zero e low cost: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Depay | La Top 11 dei possibili colpi low cost e a zero!

Nonostante il crollo nello scontro diretto e il sorpasso in classifica, il club bianconero resta in corsa per Donnarumma, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Due possibili colpi a basso costo per le fasce sono invece rappresentati da Florenzi, il cui riscatto al PSG è ancora in bilico, ed Emerson Palmieri, che è dato in partenza al Chelsea. Entrambi hanno una valutazioni di circa 10-15 milioni di euro. I centrali sono Romagnoli, che arriverebbe solo tramite lo scambio alla pari con Bernardeschi, e Jerome Boateng, che dal primo luglio sarà invece svincolato. Rovella è già stato acquistato dalla Juventus, mentre un’altra pista a parametro zero porta a Wijnaldum, che si libererà dal Liverpool. Isco, a lungo accostato ai bianconeri, è invece ora valutato massimo 20 milioni di euro dal Real Madrid.

Infine, i possibili colpi in attacco potrebbero essere Lucas Vazquez, Aguero e Depay: i tre giocatori lasceranno Real Madrid, Manchester City e Lione e sono stati già accostati anche alla Juventus. Non mancano, dunque, le occasioni di calciomercato per il club bianconero. Staremo a vedere.