Calciomercato Inter, Zazzaroni sul futuro di Conte | "Via senza garanzie"

L’Inter prosegue nel suo periodo di grande turbolenza societaria. Il futuro di Antonio Conte resta incerto e si interseca con gli scenari di Suning

L’Inter ha conquistato lo scudetto sul campo dopo un’ottima stagione in Serie A. Una vera e propria cavalcata che, però, ha visto per lunghi tratti grande incertezza societaria sullo sfondo. Una situazione per cui Antonio Conte ha dovuto fare cerchio attorno alla squadra, isolandola da tutto ciò che intanto accadeva al di fuori. Ora, però, anche quando la stagione sta per volgere al termine, non si placano le difficoltà economiche per Suning. Proprio per questo, nelle ultime ore, si è parlato con insistenza sempre maggiore di taglio degli stipendi. I calciatori non vogliono accettare la decurtazione delle due mensilità in questione: per questo si potrà trattare lo slittamento.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Roma, sfida anche sul mercato | ‘Occasione’ dalla Premier!

Oltre gli scenari squisitamente finanziari, bisognerà capire, allo stesso tempo, le prospettive tecniche che ne conseguiranno. Nessuno, dall’allenatore alla squadra, sembra propenso a accettare un ridimensionamento. E proprio per questo bisogna tenere d’occhio le prospettive che interessano in prima persona Antonio Conte. I rumors sul suo futuro restano accessi: attenzione alle ultime dichiarazioni arrivate sul tecnico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lukaku via e sostituto shock | Il piano di Suning

Calciomercato Inter, Zazzaroni sicuro sul futuro di Conte: le prospettive in panchina

Ivan Zazzaroni si è espresso sul futuro di Antonio Conte e sulle incertezze societarie a ‘Tutti Convocati’, in onda su Radio 24. Il noto giornalista è piuttosto duro su Suning e le prospettive per l’allenatore: “I tifosi dell’Inter vogliono sapere la verità. Conte in assenza di certezze va via e anche senza garanzie tecniche va via. E’ uno che vuole sempre vincere”. Parole chiare che lasciano intendere come non sia per nulla chiaro quello che potrebbe essere il futuro di Conte. Il tecnico non accetterebbe un ridimensionamento, così come i top player nerazzurri: Suning e Zhang dovranno fare chiarezza sulle prospettive per la Beneamata nei prossimi mesi e programmare di conseguenza il futuro.