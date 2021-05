Calciomercato Inter, pista Tottenham per Conte | La scelta per il futuro

L’Inter ha festeggiato lo scudetto, ma non ha ancora ottenuto chiarimenti sul futuro del club. Per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, ci sono novità circa il possibile ritorno in Premier League

L’Inter è riuscita a raggiungere un grande successo sul campo con la questione del diciannovesimo scudetto. I nerazzurri ora, però, devono fare chiarezza sul futuro della società e sulle questioni relative la gestione economiche e inevitabilmente le scelte sul calciomercato. I calciatori attendono, dunque, lumi sulle novità per quanto riguarda il club e con la consapevolezza di non voler accettare un totale ridimensionamento dopo il trionfo di questa stagione.

Sul tavolo resta anche la questione relativa il taglio degli stipendi. La società sembrava avere tutta l’intenzione di eliminare due mensilità, ma i calciatori non sembrano essere ben disposti ad accettare questa prospettiva e al massimo trattano per uno slittamento. Un ruolo fondamentale per la vicenda lo ha sicuramente Antonio Conte. Il tecnico, infatti, potrebbe incidere molto sulle questioni nerazzurre e se dovesse restare costituirebbe una vera e propria garanzia circa la bontà del progetto nerazzurro. Il suo futuro, però, resta ancora in bilico e i rumors non mancano per tecnico, soprattutto nell’ottica di un ritorno in Premier League.

Calciomercato Inter, Conte e la pista Tottenham: le ultime novità

E’ così che nelle ultime settimane si è parlato ripetutamente di un possibile interesse del Tottenham per Antonio Conte. In realtà, però, secondo quanto riporta ‘Inter Live’, la pista non sarebbe calda in questo momento. Gli Spurs si avviano, infatti, al secondo anno senza Champions League e proprio per questo non sembrano intenzionati a un grande investimento in panchina, ma più orientati verso un profilo low cost. Ricordiamo, inoltre, che il tecnico nerazzurro ha un contratto con la Beneamata da 12 milioni e oltre a stagione e che scadrà solo nel 2022. Un’opzione in meno, quindi, per il futuro di Conte, in attesa di sciogliere i dubbi sul futuro.