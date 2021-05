Il calciomercato bianconero prende forma con largo anticipo sulla riapertura della sessione estiva: il top club torna a puntare il big della Juventus, con un clamoroso scambio alla pari all’orizzonte

Al ‘Mapei Stadium’, questa sera, andrà in scena la 36a giornata di Serie A che vede la Juventus ospite del Sassuolo di De Zerbi. Una gara nella quale i bianconeri di Pirlo sono costretti a vincere per sperare di restare in scia del treno Champions, attualmente distante quattro punti. Dal campo al calciomercato, la dirigenza juventina si sta guardando intorno per le prossime operazioni durante la sessione estiva: il Barcellona torna alla carica per il top player protagonista con la squadra bianconera.

Calciomercato Juventus, il Barcelona ci riprova: scambio per de Ligt

Ci aveva già provato nei mesi scorsi, ma senza successo. Adesso il ‘nuovo’ Barcellona di Laporta torna a guardare con interesse al futuro del bianconero Matthijs de Ligt. Il centrale olandese è uno dei nomi preferiti da Koeman che lo vorrebbe a tutti i costi in Catalogna, nella prossima annata calcistica. Il possibile mancato ingresso alla prossima Champions potrebbe anche spingere la Juventus ad alcuni sacrifici importanti: in tal senso, de Ligt rischia di diventare una priorità per il mercato del club blaugrana.

In casa Barcellona l’idea sarebbe quella di imbastire una trattativa per lo scambio, alla pari, con uno degli ‘esuberi’ di lusso di Koeman. Per de Ligt, in scadenza nel 2024 e che in stagione ha collezionato 32 presenze con 1 rete ed 1 assist, la pedina di scambio può essere rappresentata da Antoine Griezmann. Il francese non rientra nei piani di Koeman e la sua valutazione (circa 80 milioni di euro) coinciderebbe con quella dell’ex capitano dell’ex Ajax.

Situazione dunque in divenire, Griezmann può tornare nell’orbita bianconera in caso di nuovo affondo del Barcellona per Matthijs de Ligt: il centrale olandese è il grande sogno di Koeman per la difesa blaugrana.