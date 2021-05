Il Napoli batte 5-1 l’Udinese e manda un segnale alle rivali per la lotta Champions: apre Zielinski, chiude Insigne. Tabellino e classifica

La 36^ giornata del campionato di Serie A si apre con il successo del Napoli per 5-1 sull’Udinese di Luca Gotti. Una partita controllata dall’inizio alla fine e sbloccata al 28′ grazie ad un gol di Zielinski dopo una brillante giocata di Osimhen, schierato titolare per la quarta volta consecutiva. Il raddoppio arriva tre minuti più tardi con un grande tiro a giro di Fabian Ruiz. Prima dell’intervallo Okaka accorcia le distanze.

Nella ripresa il Napoli entra in campo con il piglio da grande squadra e mette la partita sui propri binari grazie a Lozano, che ruba palla in pressing a De Paul e realizza il gol del 3-1. Nel finale gloria anche per Di Lorenzo – tra i migliori – ed Insigne che fissa il punteggio sul definitivo 5-1. Nona vittoria consecutiva in casa contro l’Udinese e zona Champions sempre più blindata. Il Napoli centra il sesto risultato utile e si porta a quota 73 punti.

Napoli-Udinese 5-1: il tabellino

Napoli-Udinese 5-1

Marcatori: 28′ Zielinski (N), 31′ Ruiz (N), 41′ Okaka (U), 56′ Lozano (N), 66′ Di Lorenzo (N), 90’+1 Insigne (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (84′ Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko (84′ Demme); Lozano (76′ Politano), Zielinski (76′ Elmas), Insigne; Osimhen (70′ Mertens). All. Gattuso.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao (54′ Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (76′ Samir); Molina, De Paul, Walace (54′ Forestieri), Makengo (86′ Palumbo), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka (76′ Micin). All. Gotti.

Classifica Serie A: Inter 85 punti; Napoli** 73; Atalanta e Milan 72; Juventus 69; Lazio* 64; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 45; Verona 43; Bologna e Udinese** 40; Fiorentina 38; Genoa 36; Torino* e Cagliari 35; Spezia 34; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** una partita in più